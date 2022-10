O corpo de Diana foi encontrado desmembrado e sem cabeça, em Mont-Saint-Martin, na comuna francesa de Meurthe-et-Moselle, a 19 de setembro, mas Diana vivia no Luxemburgo.

Os clientes do bar onde Diana Santos cantava fizeram, na noite de sexta-feira, um minuto de silêncio a pedido do ex-namorado. As imagens do momento foram divulgadas na rede social Facebook.