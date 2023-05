Foi um videoclipe gravado pelo rapper francês Sofiane. Foi feito no Bairro da Pasteleira, no Porto, e é um hino ao tráfico de droga e ao crime violento. Nas imagens, veem-se vários adeptos do FC Porto e Sofiane, o cantor, também usa uma camisola do clube.



A canção chama-se ‘Des Malades’ (Os doentes) e Sofiane é acompanhado pelos rappers Sifax e Zeguerre.









Ver comentários