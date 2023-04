‘Barão da Pasteleira’ fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem conhecido como o ‘barão da Pasteleira’ e que foi detido numa megaoperação da PSP, na quinta-feira. É o cabecilha de uma rede de tráfico altamente organizada e que funcionava a partir do Bairro da Pasteleira Nova, no Porto. A venda era feita através de bancas montadas junto às casas de recuo, no meio do bairro. Foi apanhado com 11 kg de haxixe, cocaína e heroína, avaliada em cerca de um milhão de euros. O traficante não vendia nem negociava o produto, mas dava todas as ordens.









Com a medida de coação mais gravosa ficaram também outros três detidos. O juiz de instrução criminal determinou ainda prisão domiciliária para três traficantes. Na operação foram apanhadas mais 8 pessoas - num total de nove homens e seis mulheres - que ficaram em liberdade, mas têm de se apresentar periodicamente às autoridades. Cada um dos traficantes da rede tinha uma função. O ‘barão’ decidia mas delegava o trabalho nos gerentes. Depois havia ainda os vendedores das bancas e os colaboradores - moradores que armazenavam a droga vinda da Colômbia e Brasil.