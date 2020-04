Barbeiro de 47 anos abusa da enteada e agride a mulher

Um barbeiro de 47 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por ter abusado sexualmente da enteada de 11 anos e agredido a mulher, de 35, em casa, no concelho de Óbidos. O alegado pedófilo foi interrogado em tribunal por um juiz e está de novo em liberdade, mas proibido de contactar com as vítimas e de continuar a residir com elas.Segundo apurou esta terça-feira o, o barbeiro foi surpreendido em flagrante pela mulher a abusar da menina no quarto dela e ao ser confrontado com os seus atos saiu de casa. Regressou pouco depois, numa altura em que os abusos já tinham sido denunciados às autoridades policiais, sendo de imediato detido.A família está confinada à residência, por causa da Covid-19, e as agressões à mulher ocorreram no dia anterior, na sequência de uma discussão, numa altura em que o agressor estaria sob o efeito de álcool. Na noite em que abusou da enteada, também teria consumido bebidas alcoólicas após o jantar, hábito que adquiriu quando esteve emigrado em Inglaterra.Para recolha e preservação da prova, a menina foi levada para o hospital, onde foi submetida a exames médico-legais.A menina de 11 anos "terá sido sujeita a atos sexuais de relevo", revelou ontem a Polícia Judiciária de Leiria em comunicado, adiantando que o alegado pedófilo "também agrediu a companheira, mãe da vítima".O arguido, "um homem de 47 anos, barbeiro de profissão", é "suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, na forma agravada, e de violência doméstica", acrescenta o mesmo comunicado.O crime foi inicialmente comunicado à GNR, mas perante a gravidade do caso, os militares de imediato transmitiram a informação à Polícia Judiciária de Leiria, que assumiu a investigação desde o primeiro momento.