Barcelos atribui prémios de carreira aos artesãos

Artesanato local está integrado na Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Por Fátima Vilaça

Os mais conceituados nomes do artesanato e da cerâmica de Barcelos vão receber prémios de carreira durante uma gala marcada para a 36ª edição da Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica, que decorrerá entre os dias três e 15 de agosto, no Parque da Cidade.



O evento dá este ano destaque especial à integração do concelho na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria de Artesanato e Arte Popular.



"O reconhecimento internacional do artesanato de Barcelos vem abrilhantar ainda mais aquela que é uma das mais antigas mostras de artesanato do País e, ao mesmo tempo, a que melhor espelha a autenticidade e riqueza da arte popular", sublinhou o vereador do Turismo, José Beleza.



Além da distinção internacional e depois de o município e Júlia Ramalho - uma das mais conceituadas barristas do concelho - terem sido galardoados no Prémio Nacional do Artesanato, no ano passado, a organização do evento, que inicia na próxima semana, decidiu este ano atribuir diversos galardões aos artesãos do concelho.



A entrega dos prémios Carreira, Inovação, Revelação Artesanato Contemporâneo e Revelação Artesanato Tradicional será realizada durante a oitava edição da Gala do Artesanato, agendada para a noite de dia 11, a partir das 22h00.



Júlia Ramalho, Júlia Côta, Júlio Alonso ou Armando Braz são alguns dos grandes nomes das artes manuais barcelenses que já viram o seu trabalho reconhecido com a atribuição do Prémio Carreira, em anos anteriores.



O certame, que inicia no dia três de agosto, integra 130 stands e um vasto programa de animação, incluindo as atuações de Fernando Pereira e dos Galandum Galandaina, além do já habitual folclore de vários países de todo o mundo.