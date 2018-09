Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelos investe três milhões de euros para revitalizar mercado

Edifício com mais de 40 anos nunca teve obras. Projeto prevê local “amplo e moderno”.

Por Fátima Vilaça | 12:03

ACâmara de Barcelos ainda não decidiu para onde vai transferir os vendedores instalados no mercado municipal quando avançarem as obras de recuperação do edifício com mais de 40 anos.



O concurso público foi lançado no final da semana passada, em Diário da República. O projeto prevê um investimento superior a três milhões de euros e um prazo de execução de dois anos.



A grande ‘revolução’ que o edifício, datado do início da década de 70 do século passado, vai sofrer é a construção de duas coberturas, que permitam "um funcionamento permanente" do mercado.



O objectivo desta reconstrução é transformar o mercado municipal num espaço "amplo e moderno - sem descaracterizar o atual mercado" e que seja ao mesmo tempo, "confortável e acessível a todos, potenciando, desta forma, o comércio local num edifício de grande história e importância para os barcelenses".



Por decidir está ainda o local para onde serão transferidos os vendedores. A autarquia, sabe o CM, já está a trabalhar para encontrar uma solução, que vai dar preferência ao fator proximidade. A câmara pretende que o mercado provisório funcione num local próximo ao atual espaço.



A intervenção, que poderá estar em condições de arrancar em meados do próximo ano, após a adjudicação e visto do Tribunal de Contas, compreende a construção de duas coberturas distintas nas zonas que são atualmente descobertas. A área de peixe vai ocupar o 1º andar, os talhos o 2º piso.



Quanto às hortícolas, vão ocupar a zona central. A intervenção tem comparticipação de fundos comunitários em 85 por cento.