Barcelos reforça transportes urbanos com dois novos autocarros

O serviço de transportes urbanos de Barcelos vai duplicar a sua frota, com a entrada em funcionamento, na sexta-feira, de dois novos autocarros, anunciou esta terça-feira o município.Em comunicado, o município refere que os dois novos autocarros vão permitir reduzir para metade os tempos de espera em todas as paragens da rede.Assim, a linha amarela passa a garantir uma frequência de passagem em cada paragem de apenas 20 minutos.Na linha vermelha, os autocarros vão passar de 30 em 30 minutos.Ao operar com um total de quatro autocarros, a rede BarcelosBus passará também a servir novas zonas da cidade, como, por exemplo, a Escola Secundária de Barcelos e Medros.Inaugurada em 18 de setembro de 2018, a BarcelosBus tornou-se na primeira rede urbana de transportes a operar nesta localidade, tendo transportado, até 30 de abril, 79.418 passageiros.Até 31 de junho, todos os alunos com passe estudante, urbano ou interurbano, podem viajar gratuitamente na rede BarcelosBus.Segundo o município, trata-se de um meio de transporte "económico" e que contribui "para um ambiente e uma cidade melhores".O serviço foi concessionado à Transdev, no âmbito da gama SIM - Soluções Integradas de Mobilidade que a empresa tem vindo a implementar em concelhos localizados, sobretudo, no norte do país.O serviço é assegurado por viaturas adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e equipadas com 'wi-fi'.