Barco açoriano Gilberto Mariano imobilizado devido a avaria

O navio Gilberto Mariano da Atlânticoline encontra-se "imobilizado, na sequência de uma avaria detetada na viagem Velas (São Jorge)/São Roque (Pico)/Horta (Faial) na noite de ontem (sexta-feira)", informou este sábado a empresa.Num comunicado enviado às redações, a empresa de transportes marítimos pública dos Açores adianta que "o pessoal técnico da empresa está a analisar a avaria, de forma a perceber a gravidade e extensão da mesma e, consequentemente, o tempo de imobilização".Devido a essa avaria, "durante este fim-de-semana, os navios Mestre Jaime Feijó, Cruzeiro das Ilhas e Aqua Jewel permitirão, através da otimização de horários e itinerários, assegurar a operação", acrescenta a Atlânticoline.Assim, "no domingo o navio Aqua Jewel fará uma ligação extraordinária entre a Terceira e o Faial, de modo a assegurar a mobilidade dos passageiros que utilizariam a Linha Lilás", refere ainda o mesmo comunicado.A Atlânticoline adianta ainda que "os passageiros de Calheta e Angra do Heroísmo serão redirecionados para Velas e Praia da Vitória, respetivamente"."Desta forma, o Mestre Jaime Feijó cumpre integralmente a Linha Azul e o Cruzeiro das Ilhas fará as viagens já previstas na Linha Verde", garante a empresa, indicando que no domingo o Aqua Jewel fará também "um reforço na ligação Velas/São Roque", garantindo o transporte de viaturas no Triângulo" (ilhas do Faial, Pico e São Jorge), enquanto o navio "Mestre Jaime Feijó efetuará todas as viagens na Linha Azul" e "o Cruzeiro das Ilhas" as ligações "previstas para a Linha Verde".A empresa garante ainda que "os passageiros afetados pelas alterações estão a ser informados dos seus novos horários e itinerários".