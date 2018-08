Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco afunda-se a cem metro da costa portuguesa

Embarcação espanhola estava na ganchorra com dois tripulantes, junto a Vila Real de Santo António.

Por Tiago Griff | 09:06

Uma pequena embarcação espanhola afundou-se a cerca de 100 metros da praia de Santo António, em Vila Real de Santo António, quando estava na ganchorra. Os dois tripulantes que estavam no barco saíram ilesos.



O caso aconteceu ao início da tarde desta quinta-feira, quando a embarcação, com registo em Espanha, estava na costa algarvia na ganchorra - um tipo de pesca em que é arrastado um aparelho de metal pelo fundo do mar, para apanhar bivalves. Terá sido uma manobra mal calculada ou algo que prendeu o aparelho no fundo que levou a embarcação a adornar e começar a meter água.



Os dois homens, de nacionalidade espanhola, foram resgatados rapidamente pelos meios da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos bem como por outras embarcações de pesca que estavam na zona.



A embarcação, já só com o habitáculo à vista, foi depois rebocada para o areal, onde se procedeu à retirada da água do interior. Uma avaria numa das máquinas retroescavadores que ajudava na operação atrasou o processo, mas o barco acabou por ser rebocado, já a flutuar, para Espanha, pelas 17h00.