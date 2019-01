Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco arde na Praia dos Pescadores da Ericeira

Bombeiros chamados a combater fogo que envolveu um veículo ligeiro.

21:20

Uma embarcação ardeu, ao início da noite deste domingo no cais da praia dos pescadores, na Ericeira.



O fogo deflAgrou por volta das 20h10, numa zona onde estão parados vários barcos de pesca e de recreio.



Segundo o CDOS de Lisboa, o incidente envolveu também uma viatura ligeira, mas não se conhecem mais detalhes.



Um vídeo que mostra os bombeiros a combater as chamas foi publicado no Facebook pelo utilizador Sérgio Oliveira.



(Em atualização)