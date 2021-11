Um veículo anfíbio usado em passeios turísticos colidiu com um automóvel no Largo do Rato, centro de Lisboa, na tarde desta terça-feira. Segundo o CM apurou, do acidente não resultaram feridos, apenas danos nas viaturas, pelo que não foi necessária a intervenção de bombeiros ou PSP.



Ainda assim, o acidente está a provocar constrangimentos no trânsito, sobretudo em relação aos elétricos que circulam naquela zona da cidade.