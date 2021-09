Barco com turistas encalha no Cais das Colunas em Lisboa

Uma embarcação tradicional do Tejo, que fazia um passeio turístico com doze pessoas a bordo, encalhou ao início da noite deste domingo junto ao Cais das Colunas, no Terreiro do Paço, em Lisboa. Os passageiros abandonaram a embarcação, para terra, "com água pelo joelho" mas sem quaisquer ferimentos, disse ao CM o comandante Diogo Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa.

O alerta foi dado pelas 19h20. A embarcação de 12 metros "ficou encalhada" e para o local foram mobilizados meios da Estação Salva-vidas de Lisboa e do Regimento de Sapadores Bombeiros. Os primeiros estão no rio a acompanhar a evolução da situação, enquanto os primeiros ajudaram os passageiros a abandonar o barco.

A maré baixo é às 21h00 e "estima-se que pelas 23h00 existam condições para retirar a embarcação daquele local".

A Polícia Marítima está a tomar conta da ocorrência.