"Barco começou a arder": Tripulante retirou colegas do fogo numa embarcação em Sesimbra

Mais de 12 horas depois do incêndio e naufrágio de uma embarcação de Sesimbra, Eduardo Fortuna ainda não tinha esta quinta-feira à tarde ido à cama. Ajudou os colegas a escapar de um barco em chamas."Estávamos à pesca e, de repente, o barco começou a arder, vimos um clarão. Foi um susto", contou ao CM. Eduardo recusa o título de herói: "Eles já estavam no bote auxiliar. Nunca iriam morrer porque já estavam a salvo quando passaram para a nossa embarcação".Os 13 tripulantes escaparam sem ferimentos. Parte do barco permanece no fundo mar, mas não constitui perigo à navegação.