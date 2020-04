Barco da Soflusa encalha no rio Tejo e obriga à retirada de passageiros

Um barco da Soflusa encalhou esta quarta-feira à tarde no rio Tejo, no canal do Barreiro, com cerca de 68 passageiros a bordo.A embarcação estava a chegar aos cais do Barreiro quando aconteceu o acidente.Foram acionadas lanchas para retirar os passageiros que se encontravam a bordo. O barco acabou por ser rebocado pelas 15h50, depois de ter estado encalhado durante cerca de 3 horas."Havia pessoas um bocadinho angustiadas, mas isso é normal", referiu José António, uma das primeiros pessoas a chegar ao cais do Barreiro, depois de ter estado mais de duas horas a bordo da embarcação.