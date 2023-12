Barco de pesca afunda-se nos Açores, mas os tripulantes foram socorridos

Uma embarcação de pesca afundou-se na noite de segunda-feira, a cerca de 12 milhas a sul da ilha do Faial, mas os tripulantes foram resgatados com vida, disse à Lusa o capitão do porto da Horta.

"A embarcação estava parcialmente submersa e os quatro tripulantes já estavam nas balsas salva-vidas, quando foram recolhidos por um outro barco de pesca que se encontrava nas imediações", explicou Gomes Brás, adiantando que os homens foram depois encaminhados para o porto da Horta.

A embarcação, registada na ilha de São Miguel, de onde são também oriundos os quatro tripulantes, chamava-se "Mestre Zangão", e terá sido surpreendida pela ondulação e pelo vento forte que se fazia sentir no local.



Além do barco de pesca "Manuel de Arriaga", que socorreu os tripulantes, também estiveram envolvidos nas operações de busca e salvamento, uma embarcação salva-vidas, do porto da Horta, e um helicóptero "Merlin" EH101, da Base Aérea das Lajes, na ilha Terceira.