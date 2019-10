Barco de pesca foi ao fundo na ria de Alvor

Uma embarcação de pesca, com cerca de 12 metros de comprimento, afundou-se esta quinta-feira de manhã na ria de Alvor, em Portimão.

A traineira ‘Pelicano’ estava atracada no cais da Associação de Pescadores de Alvor e foi ao fundo muito rapidamente. "Não demorou mais de 15 a 20 minutos a ir a o fundo", revelou ao CM o dono da embarcação, Fernando Duarte, de 57 anos, que acredita que na origem do incidente terá estado "uma tábua do fundo que terá cedido".





Para o pescador, trata-se de um prejuízo muito grande: "Além dos danos sofridos no barco ainda vou ter de pagar para o tirar dali porque a traineira estava parada e não tinha seguro", explicou Fernando Duarte, que comprou a embarcação em 2014 e tinha um projeto para a ampliar, mas que não recebeu luz verde da Secretaria de Estado das Pescas.

Após o afundamento da embarcação foi registado "um pequeno foco de poluição no local", explicou ao CM o comandante da Capitania do Porto de Portimão, Rodrigo González dos Paços. Este responsável adiantou que "foram tomadas medidas cautelares para notificar o proprietário e combater o foco de poluição com a colaboração da Docapesca". A Autoridade Marítima instalou ainda "uma manta absorvente e uma barreira de proteção que ficará instalada até que a Docapesca tome conta da ocorrência e proceda à limpeza do gasóleo e óleos provenientes da traineira".



A Polícia Marítima vai abrir um inquérito para apurar as causas do sinistro marítimo.