Barco de pesca preso em armação de atum em Faro

Por estar vento forte e ser de noite, tripulantes não conseguiram perceber o que se passava.

Por Rafael Duarte | 09:02

Um barco de arrasto ficou preso, na madrugada desta quinta-feira, por volta da 01h00, numa armação de atum. A embarcação seguia para Portimão com cinco tripulantes espanhóis, mas ficou presa a sete quilómetros da barra de Faro-Olhão.



Por não haver qualquer risco de vida, os homens passaram a noite no barco mas estabeleceram contacto com as autoridades e foram acompanhados até ao resgate.



Nicolas Casado Martin, mestre da tripulação, contou ao CM que "por estar muito vento e ser de noite" os tripulantes não conseguiram perceber o que se passava.



Assim, decidiram parar o barco, mas quando arrancaram aperceberam-se que tinham um cabo preso na hélice. "No princípio foi um pouco o caos. Não sabíamos bem o que estava a acontecer e estávamos nervosos por causa do tempo", admitiu Nicolas Casado Martin.



O Comandante da Capitania do porto de Faro, Cortes Lopes, garantiu que "a armação está devidamente marcada nas cartas náuticas e com boias luminosas".



Apesar disso "todos os anos, por duas ou três vezes, embarcações de pesca ou mesmo embarcações de recreio, por não constatarem no ponto onde estão, entram pela armação a dentro e ficam presos nos cabos dessa mesma armação".



Para retirar o barco, numa primeira fase foram cortados os cabos de aço que o prendiam. Depois a embarcação de arrasto foi rebocada para o cais comercial de Faro, onde chegou ao início da tarde, e onde foi avaliada por um perito.