Barco de pesca vira no rio Arade

Um pescador foi esta terça-feira resgatado da água depois do barco onde seguia se ter virado no rio Arade, junto a Ferragudo. A vítima, de 53 anos, foi socorrida por um outro pescador e pela tripulação da embarcação salva-vidas de Ferragudo.Segundo oapurou, o acidente ocorreu quando a embarcação de pesca embateu numa plataforma que se encontrava fundeada no rio Arade. Na sequência do embate, o barco começou a meter água e acabou por virar.O pescador não necessitou de assistência médica e a embarcação foi rebocada para uma praia próxima para evitar o seu afundamento total.