Embarcação de recreio pegou fogo na vila de Mourão.

14:41

Uma embarcação de recreio, sem qualquer pessoa no interior, incendiou-se esta terça-feira à tarde na praia fluvial de Mourão, em Évora.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Évora, o alerta foi dado às 13h26.Os bombeiros de Mourão estiveram no local, num total de 12 elementos, auxiliados por três viaturas.

Apesar do aparato, esta ocorrência não colocou em perigo os banhistas que se encontravam no local.