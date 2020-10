Barco naufraga em Albufeira com 14 pessoas a bordo

Uma embarcação marítimo turística com 14 pessoas a bordo - 12 passageiros e dois tripulantes - naufragou esta quarta-feira à tarde junto à praia da Galé-Oeste, Albufeira.





Correio da Manhã apurou, o alerta foi dado às 14h53. A embarcação, que fazia um passeio junto à costa, foi apanhada por uma onda quando já se encontrava na linha de rebentação e virou-se.



Segundo o CM apurou junto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, “a primeira preocupação foi garantir que não havia ninguém desaparecido”.





Os náufragos, entre os quais uma grávida e dois menores de 13 anos, foram retirados para terra. Doze apresentavam ferimentos ligeiros. Foram assistidos pelos bombeiros e INEM, com o apoio do salva-vidas de Ferragudo e da Polícia Marítima (PM). Seis deles foram para o hospital de Portimão, quatro para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira e dois para o hospital de Faro. No local estiveram 34 operacionais com 17 veículos.





A PM está a averiguar as circunstâncias do acidente.