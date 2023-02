A embarcação marítimo-turística ‘Super Manguito’, que naufragou segunda-feira a cerca de 600 metros da costa, frente ao Farol de Alfanzina, Lagoa, com 36 pessoas a bordo, entre as quais quatro crianças, já foi removida do local.Uma empresa contratada pelo armador rebocou o barco para um estaleiro em Portimão.