Barco turístico fica sem motor na gruta de Benagil

Uma embarcação marítimo-turística ficou sem motor, na tarde desta quinta-feira, no interior da gruta de Benagil e teve de ser retirada do local com o auxílio de uma outra embarcação.No vídeo que oteve acesso, é possível ver vários tripulantes a tentar colocar o barco na água, depois de este ter ficado encalhado no areal.Os passageiros passaram por alguns momentos de pânico, tendo levado com alguma água devido à ondulação. A embarcação foi depois retirada do local, sem que nenhum turista tivesse sofrido ferimentos.