Barco vai contra rochas em piloto automático em Sagres

Embarcação de pesca naufragou em junho de 2018. Foram salvos os sete tripulantes.

Por José Carlos Eusébio | 11:10

Na madrugada do dia 13 de junho de 2018, a embarcação de pesca ‘Luzé’ naufragou junto a Sagres. Os sete tripulantes foram salvos, mas houve a perda total do barco.



O relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica, que foi agora divulgado, revela que houve perda de parte da propulsão e que a embarcação seguia em piloto automático quando embateu em rochas.



Na altura, a tripulação encontrava-se a descansar na camarata e o mestre estava na ponte. A embarcação, com 20 metros e construção em madeira, seguia "em piloto automático ao rumo e velocidade previamente definida". O mestre "sentiu a máquina principal a funcionar de forma estranha e dirigiu-se à casa da máquina para verificar o funcionamento", segundo consta do relatório.



Pouco tempo depois, a embarcação "embateu nas rochas ilhadas denominadas Pedra da Galé", na zona de Sagres.



O mestre tentou depois afastar o barco das rochas e da linha de costa, navegando para oeste. Foi dada ordem de abandonado, após a tripulação ter verificado que "a entrada de água a bordo era pela casa da máquina e que os meios de esgoto existente não estavam a esgotar a água". A tripulação embarcou numa jangada pneumática, onde permaneceu 90 minutos até ser resgatada por um outro barco de pesca.



O relatório de investigação refere que "a falha de equipamento ocorreu durante um procedimento normal e de forma inesperada para toda a tripulação".



PORMENORES

Avaliação

O facto de o mestre ser, em simultâneo, responsável pela navegação e pela operacionalidade da casa de máquina, pode ter contribuído para avaliação menos correta das opções, diz o relatório.



Tripulação

Dos sete tripulantes da embarcação ‘Luzé’, dois não eram marítimos, desempenhando as funções de cortador de pescado. Os mesmos não efetuavam serviços de vigia na ponte de comando.



Recomendação

O relatório refere que os mestres das embarcações de pesca devem adotar como boa prática evitar o embarque de não marítimos sempre que a duração da saída for superior a 24 horas.