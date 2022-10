A ordem foi dada à PSP pela ex-ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, a 23 de março, dois dias depois de o agente Fábio Guerra ter morrido no Hospital de São José, vitima do brutal espancamento de que foi alvo junto a uma discoteca de Lisboa. Criar um programa de policiamento de proximidade, com o nome do jovem polícia, que reforçasse a segurança na noite.









