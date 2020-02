Bares em Albufeira vão fechar mais cedo

Os bares de Albufeira vão ter uma redução de horário de funcionamento, segundo está previsto numa proposta que foi aprovada pela autarquia local e que se encontra atualmente em fase de consulta pública.O documento prevê que os bares, pubs e outros estabelecimentos semelhantes existentes no principal concelho turístico do Algarve passem a encerrar as portas às 03h00, enquanto neste momento podem manter-se em funcionamento até às 04h00. O horário de abertura também é alterado, passando das 09h00 para as 10h00.Contactado pelo, José Carlos Rolo, presidente da autarquia, explica que a medida proposta tem como principal objetivo "minorar os problemas relacionados com o ruído". O autarca lembra que o assunto tem sido motivo de "muita discussão ao longo dos anos".Refira-se que os únicos estabelecimentos que poderão funcionar durante toda a noite, até às 07h00, são as discotecas e clubes noturnos. Mas é exigido que "detenham antecâmara na porta de entrada", estejam equipados com sistema de "videovigilância" e tenham "isolamento para o exterior".A proposta de alteração do regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços está em consulta pública durante este mês. Os interessados podem apresentar contributos à autarquia.O funcionamento de alguns bares tem gerado queixas devido ao ruído, sobretudo durante a época de verão. Albufeira concentra um elevado número de estabelecimentos do género, nomeadamente na zona da Oura e na Baixa da cidade.