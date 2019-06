Bares vendem álcool a menores em Lisboa

Com vista a combater a presença de jovens menores em zonas noturnas de risco, conotadas ao consumo excessivo de álcool, de estupefacientes e até a roubos, a PSP de Lisboa lançou uma operação na freguesia da Estrela.Foram detetados vários jovens a ingerir bebidas alcoólicas, outros já bêbedos. A polícia procedeu ainda ao encerramento cautelar de cinco bares, precisamente por estarem a vender álcool a menores. Já um outro jovem, este maior, de 19 anos, foi detido por roubo.Esta operação contou ainda com a presença de técnicos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que se inteiraram de todas as situações que envolveram menores de idade.Uma das zonas visitadas pelos agentes da PSP foi a de Santos, conhecida pela existência de vários bares. A operação, que durou seis horas – entre as 22h30 e as 04h30 de sexta-feira –, permitiu à PSP passar 21 autos de contraordenação por venda de bebidas alcoólicas a menores e outros três devido à permanência de jovens com menos de 16 anos no interior de alguns bares e discotecas fiscalizados nesta operação.Nos casos mais graves, ou seja, naqueles em que foi presenciada a venda de álcool, a PSP ordenou mesmo o fecho desses estabelecimentos. Ao todo, cinco acabaram por fechar as portas ao público como medida cautelar, "uma vez que existia sério perigo de continuação da atividade ilícita", anunciou a PSP.A polícia deparou-se ainda com um jovem, de 19 anos, na posse de dois telemóveis roubados e avaliados em 1000 euros. Vai ser presente a juiz para aplicação de medidas de coação.