Barman condenado a prisão por incêndio

Coletivo de juízes considera que há a necessidade de restituir a confiança à sociedade.

Por Ana Palma | 08:38

Nove anos de prisão por um crime de incêndio florestal agravado. Foi esta a pena a que foi esta quarta-feira condenado, no Tribunal de Portimão, um barman de 50 anos que estava acusado de ter ateado seis fogos florestais, um deles agravado, dia 3 de setembro de 2016, na serra de Monchique.



Segundo o coletivo de juízes, tratou-se de "uma única resolução criminosa", razão pela qual Carlos Fernandes foi condenado por um único crime. Os juízes destacaram, contudo, ser "elevadíssima" a necessidade de prevenção e defendeu a necessidade de "restituir a confiança à sociedade".



Frisou ainda que o arguido agiu com conhecimento de causa, tendo admitido ter ateado os fogos aquando do primeiro interrogatório judicial, que foi reproduzido durante o julgamento.



Carlos Fernandes foi ainda condenado a pagar ao Estado uma indemnização de cerca de dois milhões e meio de euros.



O arguido era barman, em Loulé, e ateou os fogos com um isqueiro. Em consequência, arderam 3745 hectares de mato e floresta nos concelhos de Monchique e Portimão. Foram evacuadas 55 pessoas das suas habitações e ainda os hóspedes de um hotel.



A defesa do arguido disse ao CM que vai recorrer.



PORMENORES

Detido em flagrante

O arguido foi detido em flagrante, no dia 3 de setembro de 2016, a atear um fogo na zona da Fóia, na serra de Monchique, por dois militares da GNR que estavam de folga.



Prisão preventiva

O arguido está preso na cadeia de Silves. A medida de coação irá manter-se durante os trâmites do processo.



Combate aos fogos

No combate aos fogos ateados pelo arguido estiveram envolvidos 1700 bombeiros, 200 militares, 570 veículos, helicópteros, aviões médios e bombardeiros.