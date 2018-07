Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barra e canal de Lagos com navegação em risco

Cabeço de areia pode constituir perigo.

Por Ana Palma | 11:54

O acentuado assoreamento da barra e canal do porto de Lagos, agravado pelo cabeço de areia recentemente surgido na zona a poente da entrada da barra, constitui um perigo "para todo o tipo de navegação".



A situação foi agora denunciada pela Assembleia Municipal de Lagos (AML), segundo a qual "a baixa-mar das marés vivas já não permite a passagem de embarcações com calado da ordem dos dois metros, quando a profundidade normal ali deveria ser de quatro metros".



A situação está a preocupar "os setores náuticos locais, profissionais, de desporto e lazer e outros utilizadores do porto de Lagos", frisa a AML.



Em comunicado, aquele órgão autárquico defende ser "muito urgente uma intervenção de dragagem que reponha as devidas condições de navegabilidade em segurança no porto de Lagos, tendo em atenção que a marina de Lagos e os serviços de estaleiros do porto, além da sua qualidade, são os primeiros encontrados no Algarve por toda a navegação vinda do poente".



Nesse sentido, a AML vai "recomendar ao Ministério do Mar a imediata dragagem da barra e canal do porto de Lagos, repondo as condições de navegabilidade em segurança".



Fontes ligadas à navegação no porto de Lagos, confirmaram o problema ao CM. "Há um cabeço que se está a formar fora do molhe, a oeste, que com o mau tempo pode causar problemas à navegação", explicaram. "E dentro do molhe, em frente ao Forte do Pau da Bandeira, está a formar-se outro.



Tudo indica que a areia que os está a formar seja proveniente da alimentação artificial que foi feita recentemente na praia da D. Ana", referiram ainda .