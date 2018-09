Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barracas e silvados dão lugar a parque à beira-rio em Vila Nova de Gaia

Futura zona verde com quase 38 mil metros quadrados junto ao Douro implica demolições e expropriações.

Por Manuel Jorge Bento | 09:48

Depois da requalificação a nascente da rua do Areinho, em Avintes, a Câmara de Vila Nova de Gaia vai avançar agora para a intervenção a poente, até à rua do Esteiro, e lançar o Parque Rio - uma zona verde com 37 900 metros quadrados, junto ao Douro.



Este último projeto inclui a demolição de barracas e construções degradadas, a limpeza de terrenos com silvado e depósito de lixo, e a reflorestação das áreas.



As intervenções agora lançadas vão obrigar à aquisição ou expropriação de várias parcelas de terreno para alargar o espaço público e criar uma zona verde à beira-rio.



O projeto do futuro parque será desenvolvido em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a Administração dos Portos do Douro e Leixões - entidades que têm jurisdição naquela área.



A zona verde ficará maioritariamente a norte da rua do Areinho, junto à Quinta do Paço. Quase toda a área encontra-se classificada no Plano Diretor Municipal como Área de Reserva Agrícola ou Reserva Ecológica Nacional.



A reabilitação do Areinho de Avintes foi aprovada em janeiro. O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, indica que a autarquia tem "tentado, sempre que possível, enquadrar a política ambiental ribeirinha, com os 17 quilómetros de rio de Vila Nova de Gaia, com o que está a ser feito na orla marítima".



O objetivo é "contrariar o sentimento das populações ribeirinhas interiores de que foram preteridas relativamente à orla marítima".



Nas intervenções a realizar em breve está incluída a requalificação da rua do Esteiro, que terá financiamento comunitário.