Barras de ouro no valor de um milhão de euros escondidas em jacuzzi

Foi no nº 983 da rua Belavista, em Casal dos Marcos, Leiria, que esta quinta-feira a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, levou a cabo buscas que resultaram na apreensão de um milhão de euros em barras de ouro, ocultadas nas paredes e no vão de um jacuzzi, e mais 200 mil euros em dinheiro.A casa pertence a João Calvete, filho de António Calvete, o dono do grupo GPS. Com quatro andares, garagem e piscina coberta, a habitação ergue-se numa das zonas mais caras de Leiria.A maior parte dos vizinhos conhece João Calvete pela fama da família, há muitos anos ligada ao negócio dos colégios privados. O Grupo GPS detém atualmente 15 escolas privadas, espalhadas por todo o País.A investigação atual, que enquadra crime de branqueamento de capitais, foi despoletada após o Ministério Público ter considerado suspeitas as ordens de compra de ouro, na ordem de, pelo menos, 400 mil euros , dadas pelos dois filhos do administrador e a sua companheira.Um ano antes, António Calvete tinha transferido verbas significativas para as contas em causa.Em comunicado, João Calvete confirmou as buscas a sua casa, mas afirma que apenas lhe foram apreendidos 2620 € e um bloco de notas. Frisou ainda que não é dono de qualquer sociedade do grupo GPS.Sobre o grupo GPS recaem já acusações de burla qualificada, falsificação e peculato, por suspeita que se tenha apoderado de 30 dos 300 milhões que a empresa recebeu do Estado, através dos contratos de associação, de 2005 a 2013. O julgamento inicia a 12 de setembro.