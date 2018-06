Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barreiras travam ataque a multidões em Lisboa

PSP reforça vigilância contra atentados.

A PSP de Lisboa apresenta esta sexta-feira o plano de segurança para o desfile das Marchas Populares e arraiais de Santo António, que decorrem na cidade na noite de 12 para 13 de junho. A principal medida a implementar passa pela colocação de barreiras de cimento nos locais onde será cortado o trânsito, para evitar investidas de viaturas contra multidões.



Desde o ano passado que a Polícia se preocupa em reforçar a vigilância à interdição de circulação automóvel, em especial na avenida da Liberdade. Recorde-se que é nesta artéria, uma das principais da capital, onde desfilam, todos os anos, as Marchas Populares. Além de estar atenta à possibilidade de atentados com o uso de viaturas, semelhantes aos já ocorridos em diversos países da Europa, a PSP irá realizar controlos de alcoolemia e de consumo de drogas, sempre que necessário.



Serão empenhadas centenas de agentes, não só na avenida da Liberdade, como em bairros tradicionais como Madragoa, Alfama ou Bairro Alto, palcos dos tradicionais arraiais populares. A aposta aqui passa, sabe o CM, pelo recurso a agentes à civil. Os mesmos serão dispostos no meio das multidões, para detetar comportamentos suspeitos e conter focos de desordem mal sejam detetados.



Por fim, o plano de segurança da PSP para os festejos de Santo António conta com o apoio do Corpo de Intervenção da Polícia. A ideia é apelar ao empenho do maior número possível de agentes, que sairão à rua armados com pistolas e metralhadoras.