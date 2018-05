Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barricado após ferir militar na Chamusca

Homem agrediu GNR com uma arma branca após discussão com outros populares junto a um café.

Por J.N.P. | 08:38

Um homem esteve cerca de três horas barricado em casa, na aldeia do Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca, depois de ter agredido um militar da GNR da Chamusca com uma arma branca. O episódio ocorreu pelas 22h30 de sábado, após o homem se ter envolvido numa discussão com outros populares junto a um café, no largo José Vaz Monteiro.



O homem reagiu mal aos avisos e à presença da GNR no local e acabou por atingir um militar com uma faca, tendo depois fugido para casa, onde se barricou. A residência foi cercada por um enorme dispositivo policial, enquanto decorreram as tentativas de negociação para que o agressor se entregasse às autoridades. Esteve barricado durante perto de três horas.



Os militares da GNR acabaram por entrar na casa do suspeito pela 01h15 da madrugada de domingo e deter o homem, que tem cerca de 35 anos.



O militar da GNR ferido foi transportado ao hospital de Santarém, de onde recebeu alta pouco tempo depois de ser assistido.