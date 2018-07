Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barricado em Caravana após agredir mulher

Homem com problemas psicológicos abalroou duas viaturas da PSP e deixou agente ferido.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 02:56

Agrediu a companheira, de 35 anos, no parque do Dolce Vita, Ovar, enquanto foi surpreendido pela PSP, o agressor, de 28 anos e com problemas psiquiátricos, escapou na autocaravana. Foi seguido pelas autoridades e abalroou duas viaturas policiais, deixando um agente, de 45 anos, ferido.



Ainda tentou a fuga pela estreita rua Abel Salazar, mas a autocaravana ficou presa, entre duas casas. O indivíduo barricou-se na viatura, durante cinco horas, e ameaçou a PSP com dois sabres. O Grupo de Operações Especiais acabou por usar gás lacrimogéneo e deteve o algarvio, depois da intervenção dos negociadores.



"Acordei com o barulho da autocaravana a embater na minha casa. Pensei que era um acidente mas, quando a casa se encheu de polícias, percebi que era algo bem pior", contou Leonor Lopes, moradora. No final da operação policial, o homem foi levado para a esquadra de Ovar. Será presente hoje a juiz.



Durante a fuga, o indivíduo desobedeceu a uma ordem de paragem em duas barreiras policiais. Na primeira, colidiu com o carro patrulha; na segunda destruiu a viatura da equipa de intervenção rápida.



Mãe em desespero

O homem tem problemas de saúde mental e já tinha sido detido, há um mês, em Lisboa, por violência doméstica. "O meu filho está descompensado e é sempre libertado depois de ser internado. Parece que estão à espera que ele cometa um crime", desabafou a sua mãe.



Fuga a alta velocidade

"Vi a autocaravana passar a grande velocidade e ouvi um grande estrondo. Foi quando vi o carro da polícia todo destruído, na rua de Timor, e um PSP ferido na cabeça" contou ao CM João Elvas, empresário.