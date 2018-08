Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Barril de pólvora’ às portas de Leiria

Montes com acácias secas são uma ameaça em caso de incêndio.

Por Isabel Jordão | 08:32

De ‘pulmão verde’ da cidade de Leiria, a mata dos Marrazes transformou-se num ‘barril de pólvora’ devido à grande quantidade de material lenhoso acumulado em quatro montes de grande dimensão, deixados no local após o abate de pinheiros doentes.



Encaixada entre as zonas habitacionais dos Marrazes, Pinheiros, Outeiros e Gândara dos Olivais, o campo de tiro, o centro escolar e a aldeia do desporto, a mata ocupa uma área de 78 hectares de pinhal e eucaliptal, para além das acácias que invadiram toda a zona.



Grande parte dos pinheiros bravos estão secos, por estarem infestados pelo nemátodo, tendo já sido abatido um lote de 1566. No outono, vai ser iniciada a reflorestação, com novas espécies.



"O problema é que levaram os pinheiros e fizeram grandes montes com as acácias, que ardem em pouco tempo se não forem tomadas medidas", disse ao CM Luís Clemente, morador nos Marrazes, que não se conforma com o mau estado em que a mata se encontra. "Conheço isto desde sempre e custa-me imenso este desleixo".



Luís Lopes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, disse ao CM que a mata "tem vindo a deteriorar-se", defendendo que "assim que foi feito o abate das árvores, os sobrantes deveriam ter sido desfeitos".



A mata dos Marrazes é propriedade da União de Freguesias de Marrazes e Barosa, tendo a presidente, Isabel Afonso, garantido ao CM que vai alertar a empresa que fez o corte dos pinheiros doentes para retirar o material lenhoso.