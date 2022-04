Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a base de dados deste serviço vai passar a estar sob responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que depende diretamente do primeiro-ministro,





A base de dados contém informações sigilosas que ficará assim a cargo de Paulo Vizeu Pinheiro, ex-conselheiro de Durão Barroso e ex-embaixador de Portugal na Rússia (até junho de 2021), que será ainda responsável pelos funcionários do SEF que operavam nesta área.





A base de dados contém informações sigilosas que ficará assim a cargo de Paulo Vizeu Pinheiro, ex-conselheiro de Durão Barroso e ex-embaixador de Portugal na Rússia (até junho de 2021), que será ainda responsável pelos funcionários do SEF que operavam nesta área.

avança o jornalPúblicoesta sexta-feira