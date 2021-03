Bases antissismo que escondem ‘coca’ apreendidas em Sines

Foram apreendidos 806 quilos de cocaína e dois portugueses, de 46 e 47 anos, acabaram detidos.



A imaginação dos traficantes não pára de surpreender as autoridades. Desta vez foi preciso recorrer a maquinaria pesada e a muitas horas de trabalho para a Polícia Judiciária revelar o método que uma rede com base no Brasil usou para ocultar a droga: isoladores sísmicos usados na construção de pontes.Foram apreendidos 806 quilos de cocaína e dois portugueses, de 46 e 47 anos, acabaram detidos.

A droga chegou a Portugal ainda em fevereiro num navio saído do Brasil que aportou em Sines. Daí houve um transbordo marítimo para Leixões, de onde os isoladores saíram por via terrestre.





O esquema montado levou a rede a repartir uma remessa de 18 isoladores sísmicos – uma peça de engenharia construída em aço de grande resistência com um núcleo de borracha para absorver as oscilações – por quatro locais diferentes, recorrendo a outras tantas empresas de transporte em Almargem do Bispo (Sintra), Palmela, Almada e Porto. Só na última não foi encontrada droga.





Para chegar aos pacotes de cocaína escondidos no núcleo central de 12 dos isoladores foi preciso recorrer a maquinaria pesada de corte, habitualmente utilizada na indústria de metalomecânica, e a corporações de bombeiros.





Os 806 quilos de cocaína valeriam mais de 40 milhões de euros se chegassem às ruas. Os dois detidos em Portugal já estão em prisão preventiva.





Um dos destinos finais seria uma obra em Madrid, onde foram detidos dois homens e uma mulher colombianos.