Basílio Horta ouvido como testemunha no caso EDP

Basílio Horta foi ouvido esta segunda-feira, como testemunha, no caso EDP, no qual Manuel Pinho é um dos principais arguidos.O presidente da Câmara de Sintra foi ouvido enquanto ex-presidente da Agência Portuguesa de Investimento (API), de 2005 a 2007, e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), de 2007 a 2011, que acompanharam então os chamados projetos de investimento com Potencial Interesse Nacional (PIN).Ao que oapurou, os temas principais da audição foram os projetos PIN e os eventuais financiamentos do BES, então liderado por Ricardo Salgado, aos PIN.No essencial, o Ministério Público pretenderá apurar se o Ministério da Economia, do qual era ministro Manuel Pinho, terá, nessa altura, feito eventuais favorecimentos ao Grupo Espírito Santo (GES) nos projetos PIN.Basílio Horta confirmou que foi ouvido como testemunha, mas escusou fazer comentários.