Bastonário da Ordem dos Engenheiros afirma que tragédia de Borba "era inevitável"

Carlos Alves mostrou-se chocado pela situação de risco estar identificada há já quatro anos sem que houvessem medidas de prevenção.

Carlos Mineiro Alves, bastonário da Ordem dos Engenheiros, disse esta terça-feira em entrevista à CMTV que a tragédia que aconteceu em Borba, o abatimento de uma estrada que provocou a morte a pelo menos duas pessoas, "era inevitável" dadas as condições do terreno. "A situação era má, via-se", disse.



O bastonário mostrou-se chocado pela situação de risco estar identificada há já quatro anos sem que houvessem medidas de prevenção.



"O risco era conhecido há muito tempo. Choca-me ue nada tenha sido feito", diz acrescentando que a estrada deveria ter sido cortada.



Carlos Mineiro Alves aponta ainda a falta de intituições e fiscalizações para que estas situação sejam prevenidas. "Não se atua para prevenção", afirma apontando que a falta de meios e fiscalizações acontece em todo o país.



"Não tenho dúvida nenhuma que há falta de fiscaliazação em muitas áreas", apontou.



Carlos Alves afirma ainda que terão de ser apuradas responsabilidades e prevê que as operações de busca sejam demoradas porque são muito "complexas" e é um "trabalho de risco".