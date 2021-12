Batalha campal de portugueses e croatas num restaurante em Cascais acaba com sangue

Um grupo de jovens croatas e portugueses envolveu-se no sábado ao final da tarde em confrontos com outras pessoas que se encontravam na esplanada de um restaurante em Cascais. A discussão começou na casa de banho do espaço, mas os confrontos físicos tiveram início já no exterior.Os jovens começaram a atirar cadeiras, mesas, talheres e copos de vidro, tendo atingido os outros clientes e deixado a esplanada do restaurante completamente destruída. Em seguida fugiram. A polícia foi chamada ao local e as vítimas apresentaram queixa às autoridades. Uma ambulância foi mobilizada para prestar socorro aos clientes que ficaram feridos. Um vídeo a que o CM teve acesso mostra a violência do ataque, que deixou várias pessoas a sangrar.Ao CM, um dos proprietários do restaurante revelou que os prejuízos podem chegar aos 3 mil euros. As autoridades estão a investigar.