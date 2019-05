Bate e cospe em polícias e acaba detido

Um homem foi detido pela GNR de Sintra após uma rixa em plena A16, no nó de Algueirão. A primeira autoridade a chegar ao local foi a Polícia Municipal de Sintra, que se deparou com dois homens a agredirem-se e uma mulher sozinha no carro.Um dos homens, supostamente alcoolizado e sob efeito de drogas, fugiu mas acabou apanhado algumas centenas de metros à frente. Agrediu os agentes da Municipal, chegando a cuspir nos mesmos e a ferir um deles. Foi um ciclista que passava a ajudar a detê-lo.Com a chegada da GNR, o detido foi levado ao posto e hospitalizado devido ao estado alterado que apresentava. No carro havia haxixe e metanfetaminas.