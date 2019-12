Bate em carro da GNR depois de perseguição

Um jovem de 20 anos colidiu esta quarta-feira de manhã com uma viatura da GNR depois de uma fuga alucinante aos militares que o mandaram parar durante uma operação de fiscalização, em Almancil, no concelho de Loulé.O incidente aconteceu depois do condutor ter desobedecido a uma ordem de paragem durante uma operação de fiscalização do Destacamento de Trânsito da GNR.O jovem, ao que oconseguiu apurar, não tinha carta de condução e transportava droga na viatura, o que o levou a decidir fugir aos militares que o mandaram parar durante uma operação Stop. Foi nessa altura que começou uma fuga louca às autoridades que só terminou quando o condutor colidiu com uma viatura do posto da GNR de Almancil, que foi chamada para dar apoio na perseguição, e se despistou.Após o acidente, apurou o, os militares confirmaram que o suspeito não possuía habilitação legal para conduzir e tinha na sua posse 35 doses de liamba e uma de MDMA. Os militares realizaram, em seguida, buscas domiciliárias na casa do jovem onde foram apreendidas mais cinco doses de cocaína e doze de heroína, assim como uma balança de precisão. Durante o incidente, um dos militares da GNR sofreu uma indisposição e teve que ser assistido.O jovem detido vai ser hoje presente a um juiz no Departamento de Investigação e Ação Penal do Tribunal de Loulé para aplicação das medidas de coação, enquanto aguarda pelo julgamento.