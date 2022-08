Os piropos que um homem com cerca de 50 anos lançou durante a noite a duas jovens que estavam com um grupo de amigos num bar junto à praia de Moledo, Caminha, geraram uma discussão e troca de insultos, que só terminou no exterior do espaço de diversão, com uma violenta agressão com uma pá. O ataque aconteceu na madrugada de 23 de julho e o autor do crime, um pescador desempregado de 22 anos, já está na cadeia.









