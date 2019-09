Bate na ‘ex’ em frente ao filho em Odivelas

Uma das ameaças foi em frente a uma patrulha da PSP, que deteve o homem quando este destruía o carro da vítima. O acumular de violência doméstica, que remonta a 2016 e já incluía uma pena de multa, levou agora a nova detenção do homem, que ficou em prisão preventiva.Segundo apurou ojunto de fonte policial, de entre os crimes iniciados há três anos teve destaque uma agressão, em maio de 2017, em plena via pública, junto ao estacionamento do Metro da Pontinha. A PSP apanhou em flagrante o homem a ameaçá-la dentro do carro da vítima. Para tentar disfarçar, o homem de 26 anos passou a ameaçar a mulher, de 23, em crioulo.Disse que a matava se ela fizesse queixa. Estava a ser identificado quando deu dois pontapés no carro, acabando detido. Em setembro de 2018, partiu o telemóvel à mulher. E a 26 de março atraiu a vítima ao mesmo estacionamento e tentou beijá-la à força, populares viram e gritaram e ele fugiu.O homem está indiciado de violência doméstica e dano e foi detido esta semana. O Ministério Público descreve uma relação de namoro violenta, o que continuou após a separação. Da última vez, atraiu-a com o pretexto de lhe arranjar o carro que danificou a pontapé.O homem foi condenado em julho de 2018 por um crime de ofensas (agressões) qualificadas e dois de ameaça agravada contra a mulher, cometidos em 2016 e 2017. Apanhou quatro anos substituídos por multa.