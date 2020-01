Bate na irmã e dispara sobre casal vizinho

Um homem de 35 anos alvejou esta segunda-feira nas pernas, com disparos de caçadeira, um casal de vizinhos em Casal Perdigoto, no concelho Alenquer. Tudo isto após ter discutido e espancado a própria irmã. O suspeito foi preso pela GNR e vai esta terça-feira a tribunal.Ao que oapurou, o detido tem antecedentes clínicos de doença mental. Vive com os pais e uma irmã, de 41 anos. Pelas 10h00 iniciou uma discussão com esta, por motivos desconhecidos.Agrediu-a e quando a irmã fugiu para a rua pegou na caçadeira do pai, perseguindo-a. Fez vários disparos, atingindo nas pernas um homem, de 72 anos, e a mulher, de 80, seus vizinhos.A GNR foi chamada e deteve o homem. O casal e a irmã do agressor foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. Outras duas pessoas tiveram de ser assistidas no local pelos Bombeiros de Alenquer, transtornadas por terem assistido às agressões.