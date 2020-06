Um homem de 49 anos foi detido pela GNR da Guarda por agredir a mãe com quem vivia e partilhava casa, numa aldeia do concelho.



A GNR recebeu a denúncia de que o homem sujeitava a mãe, de 70 anos, a agressões físicas e psicológicas de forma continuada. Foram recolhidas provas e, munidos de um mandado, os militares avançaram para a detenção do agressor. Foi presente a tribunal e um juiz expulsou-o de casa, proibindo-o de se aproximar a menos de 500 metros da vítima.

