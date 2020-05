Bate na mulher à frente da GNR para calar queixa

Ameaçou de morte a mulher com quem vivia há vários meses, com uma faca de cozinha, durante mais uma discussão em casa, em Rendufe, Amares. Em pânico, a mulher de 60 anos, ligou à GNR a pedir ajuda.Assim que a patrulha chegou à habitação, o agressor, um desempregado de 63 anos, tentou impedir a mulher de participar o ato violento. Primeiro, tentou impedir os militares de entrarem na casa e depois, cada vez mais agressivo, acabou por atirar a vítima contra uma parede, ao mesmo tempo que a ameaçava. Foi detido de imediato.Presente a um juiz de Instrução no Tribunal de Amares, o agressor, que já cumpriu 18 meses de prisão por violência doméstica, tentou negar a agressão à companheira. Mas os argumentos não convenceram o juiz, porque para além da prova reunida pelos militares da GNR, o tribunal teve em conta o facto de o arguido ter ainda pendentes outros processos da mesma natureza.O cadastrado foi mandado de novo para a cadeia. Foi conduzido ao estabelecimento prisional de Paços de Ferreira, onde vai ficar em prisão preventiva até ser julgado.