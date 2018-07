Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bate na mulher durante férias em Albufeira

Britânico de 44 anos agrediu a esposa junto ao filho de três anos.

Por Ana Palma | 09:21

Um britânico de 44 anos foi identificado, na madrugada deste domingo, pela GNR de Albufeira, pelo crime de violência doméstica. O homem é suspeito de ter agredido violentamente a mulher, de 25 anos, portuguesa, num apartamento de uma unidade turística na Balaia, onde passavam férias.



O alerta foi dado pelas 02h00. Segundo o CM apurou junto de fontes que estiveram no local e que solicitaram o anonimato, o casal estava acompanhado por um filho de três anos e por uma tia da vítima, a qual tinha consigo mais duas crianças.



A vítima estava no quarto, a descansar com o filho, quando o homem chegou ao apartamento, aparentemente embriagado. Dirigiu-se ao quarto e importunou a mulher. Esta ter-lhe-á dito que queria descansar, o que o indivíduo não respeitou, tendo-lhe então a vítima dito que se ia embora da unidade hoteleira. Foi nessa altura que o homem a agrediu.



A vítima fugiu para o quarto da tia, a quem pediu ajuda, e ambas conseguiram empurrar o homem para fora do compartimento e fechar a porta.



Pouco depois, o agressor foi para a rua. As duas mulheres aproveitaram para fazer as malas e abandonar a unidade turística, com as crianças. Quando se preparavam para entrar num táxi, o agressor apareceu mas foi intercetado pela GNR, que fora alertada. O homem, que estava ferido num braço, foi ao Serviço de Urgência Básica. As mulheres e as crianças foram levadas para o posto da GNR, por segurança. O caso vai seguir para o Ministério Público.