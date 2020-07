Bate na mulher e no filho bebé em Amarante

Um homem, de 24 anos, foi detido pela GNR, na quarta-feira, em Amarante, por bater na companheira, de 25, e no filho de dois anos. Segundo a GNR, o agressor já tinha sido detido em 2019 pelo mesmo tipo de crime. Não acatou as medidas de coação que lhe foram impostas e foi novamente detido.



Na terça-feira, também em Amarante, militares da GNR detiveram ainda um outro homem, de 32 anos, suspeito de violência física e psicológica contra a mãe e a irmã, de 63 e 26 anos, respetivamente. Ouvido em tribunal, ficou proibido de se aproximar e de contactar com as vítimas.



