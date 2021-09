Um homem de 42 anos foi detido pela GNR por violência doméstica contra a mulher, de 37, com quem está casado há 19 anos, em Paredes. De acordo com a GNR, “exercia violência física e psicológica contra a vítima”.Os crimes tiveram início há um ano “quando o agressor começou a consumir bebidas alcoólicas”. Já no início deste mês, “voltou a exercer violência física contra a ofendida”, o que originou a detenção.