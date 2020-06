Um homem de 42 anos foi detido pela PSP por agredir as duas filhas adolescentes, de 15 e 16 anos, e numa enteada, de 16, no sábado de manhã, na travessa da Póvoa, no Porto. O suspeito, residente na cidade, foi esta segunda-feira presente a primeiro interrogatório judicial.



A detenção, por ofensas à integridade física das menores, foi concretizada por agentes da 3ª Esquadra da 1ª Divisão Policial do Porto da PSP, no âmbito do combate à violência doméstica.

